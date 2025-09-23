Activada zona Wi-Fi gratuita en la Plaza Bolívar de Caracas

La emblemática Plaza Bolívar de Caracas se ha convertido en un nuevo punto de acceso gratuito a Internet gracias a la puesta en marcha de la Zona Ultra, una iniciativa conjunta entre Cantv, Patriacell y la Alcaldía de Caracas.

El espacio ahora ofrece conexión inalámbrica en sus cuatro esquinas, permitiendo a los transeúntes navegar de forma inmediata mediante un código QR.

La activación de la Zona Ultra forma parte de un plan de modernización tecnológica que busca convertir lugares icónicos de la ciudad en áreas de acceso digital. La Plaza Bolívar, por su valor histórico y turístico, fue seleccionada como el primer punto de este despliegue, que se extenderá a otras plazas importantes de la capital.

El sistema de acceso fue diseñado para facilitar la experiencia del usuario: basta con escanear un código QR para conectarse sin necesidad de registro ni contraseñas. Esta solución, desarrollada por Patriacell en alianza con Cantv, busca democratizar el acceso a Internet en espacios urbanos.

Julio Makarem, presidente de Patriacell, destacó que “la Zona Ultra permite que cualquier persona con un teléfono inteligente pueda conectarse de inmediato”, subrayando el compromiso de la empresa con la conectividad pública.

