Activadas las ODDI en Monagas como parte de la Operación Independencia 200

Con el propósito de garantizar la paz y la soberanía territorial de Venezuela, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, activó los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) de la Operación Independencia 200 en perfecta unión cívico-militar-policial; en una jornada que cuenta con la participación de más de mil 500 hombres y mujeres, del estado Monagas.

Durante un contacto informativo con Venezolana de Televisión (VTV), desde la plaza Piar de Maturín, Cabello destacó que “estamos aquí para enfrentar las distintas amenazas que sobre la patria se cierne por el imperialismo”.

Exhortó a seguir el ejemplo de Manuel Piar en “cada instante que nos toque defender la patria, debemos pensar en tener el arrojo, la valentía, la inteligencia y la audacia de Manuel Piar”.

El también ministro del Poder popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, denunció que Venezuela ha estado sometida a una «agresión permanente» desde la llegada del Comandante Hugo Chávez, una situación que ha aumentado bajo el mandato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Asimismo, criticó el comportamiento de los opositores en este contexto de agresión, a quienes calificó de «vendepatrias» y «malos hijos de este país».

Cabello reafirmó la visión del Comandante Hugo Chávez de una «revolución pacífica, pero armada», y destacó la preparación del pueblo venezolano para la defensa integral de la nación bajo el liderazgo del jefe de Estado, quien ha asumido la responsabilidad de la defensa integral de la nación a través de la ruta de la «resistencia activa y prolongada, siempre en ofensiva permanente».

Explicó que los ejercicios militares que se realizan no tienen como fin «meternos en una trinchera o esperar que el enemigo se desgaste solo. Por el contrario, el desgaste del adversario se logrará por las acciones permanentes nuestras, de hostigamiento, de no dejarlos dormir, de no dejarlos descansar, de llevarlos al desespero», recordando la táctica utilizada por el pueblo de Vietnam.

Cabello enfatizó la garantía constitucional del Estado venezolano sobre el monopolio de las armas. En este sentido, destacó que el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha ordenado el despliegue y la preparación del pueblo. «Hoy día las armas del Estado venezolano las tiene el pueblo de Venezuela, garante legítimo de la soberanía y de la independencia de nuestra patria», afirmó Cabello.

T y F/ VTV