expo-ninos-en-el-espacio-cortesia-53220

Activado transporte gratuito para la «Expo Niños en el Espacio» en La Carlota

Regiones

La «Expo Niños en el Espacio, un viaje al Sistema Solar», exhibición dirigida al aprendizaje de pequeños a partir de 3 años, en La Carlota, cuenta desde ahora con transporte gratuito en puntos estratégicos de la ciudad para facilitar el acceso a los visitantes.

Las unidades de transporte para ingresar al Centro de Convenciones de La Carlota, pueden tomarse en el Metro de Los Dos Caminos; en la entrada principal de la Base Aérea por el CCCT y en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, por la entrada que baja hacia la autopista.

El horario de la Expo Espacio es de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a lunes.

Para garantizar que la aventura sea segura y divertida para todos, la experiencia interactiva está diseñada para niños a partir de 3 años. Además, es obligatorio que cada niño esté acompañado y supervisado en todo momento por un adulto, y no se permite la entrada con mascotas, coches de bebé y bolsos grandes.

Asimismo, es necesario cumplir con un código de vestimenta adecuado a una actividad familiar.

 

T/Agencia

Comments are closed.