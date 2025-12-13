Activado transporte gratuito para la «Expo Niños en el Espacio» en La Carlota

La «Expo Niños en el Espacio, un viaje al Sistema Solar», exhibición dirigida al aprendizaje de pequeños a partir de 3 años, en La Carlota, cuenta desde ahora con transporte gratuito en puntos estratégicos de la ciudad para facilitar el acceso a los visitantes.

Las unidades de transporte para ingresar al Centro de Convenciones de La Carlota, pueden tomarse en el Metro de Los Dos Caminos; en la entrada principal de la Base Aérea por el CCCT y en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, por la entrada que baja hacia la autopista.

El horario de la Expo Espacio es de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a lunes.

Para garantizar que la aventura sea segura y divertida para todos, la experiencia interactiva está diseñada para niños a partir de 3 años. Además, es obligatorio que cada niño esté acompañado y supervisado en todo momento por un adulto, y no se permite la entrada con mascotas, coches de bebé y bolsos grandes.

Asimismo, es necesario cumplir con un código de vestimenta adecuado a una actividad familiar.

