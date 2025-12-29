Activan 191 Cuadrantes de Paz en el estado Aragua

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, activó este lunes la activación de 191 Cuadrantes de Paz en el estado Aragua, correspondientes a los 191 Circuitos Comunales de la entidad.

“Aquí habían 131 Cuadrantes de Paz, y vamos a pasar ahora a 191, 60 más (…) Esto no es un anuncio nada más, porque una de las cosas que hemos procurado y el hermano presidente (Nicolás Maduro) así lo ha exigido es que esto tiene que ser de verdad, porque Venezuela es de verdad, no es una carpeta”, señaló Cabello.

Destacó que este crecimiento refleja el fortalecimiento de la política de seguridad ciudadana, orientada a garantizar mayor cobertura territorial y una atención más cercana a las comunidades.

Cabello indicó que Aragua es el octavo estado donde se activan los Cuadrantes de Paz por los Circuitos Comunales y resaltó la entrega de una dotación especial para su completo funcionamiento.

“Teniendo el estado Aragua 191 Cuadrantes de Paz, nosotros dividimos eso entre cuatro, porque por cada cuatro cuadrantes de paz hay asignada una patrulla, una unidad camioneta de esas que están aquí (…) también corresponde una moto por cada cuadrante, pero nosotros le estamos dando cuántas dos motos por el estado Aragua (…) el presidente ha enviado dos unidades motorizadas para acá y se están entregando 191 teléfonos para asegurar la comunicación”, detalló.

