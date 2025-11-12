Activan Cuadrantes de Paz para 56 circuitos comunales en los Altos Mirandinos

Este miércoles, se activaron Cuadrantes de Paz para 56 circuitos comunales en el sector Altos Mirandinos, a los cuales se les asignó una patrulla por cada cuatro circuitos comunales, para un total de 14 de vehículos, además de dos unidades motorizadas por cada circuito comunal, así lo informó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

«Pasamos a 56 circuitos comunales en todo el eje» (…) «cada cuatro Cuadrantes de Paz tendrán una patrulla y cada Cuadrante de Paz va a tener dos unidades motorizadas, pero también estamos entregando un teléfono celular porque es garantía de la comunicación con el 911», anunció.

Adicionalmente, indicó que las camionetas enviadas a los Altos Mirandinos serán todoterreno, para garantizar su movilidad en la topografía irregular del área. Por otra parte, manifestó que el contacto con el 911 también ofrecerá atención ante emergencias con integrantes de Protección Civil, bomberos o empleados de salud. «De aquí deberíamos ir a los Valles del Tuy y luego a Barlovento, y vamos cubriendo todo el territorio del estado Miranda», aseguró.

También señaló la necesidad de cubrir la mayor parte del territorio mirandino con cámaras de seguridad, además de sugerir a los alcaldes municipales que se comuniquen con empresas que posean tales dispositivos, para que estas monitoreen las afueras de establecimientos comerciales. Así, explicó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) «transforma una sombra por los equipos que tienen, pueden ir a la identificación plena de una persona», además de solicitar conectar todas las cámaras al número 911.

«Hay estados que pasan hasta un mes sin que ocurra un hecho delictivo grave y nosotros tenemos que ir a cero delitos», continuó Cabello, además de reiterar el apoyo del Gobierno nacional a todos los alcaldes y gobernadores. «En este tema no hay color político, de ningún tipo, de ninguna naturaleza», (…) «la instrucción que dio el presidente de que cada circuito comunal tenga su respectivo Cuadrante de Paz lo vamos a cumplir», enfatizó.

VTV