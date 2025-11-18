Activan Motor Agroalimentario en Sucre para impulsar producción local

El estado Sucre dio un paso firme hacia la reactivación económica y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria con la Gran Jornada de Instalación del Motor Agroalimentario en una actividad, que congregó a más de 200 productoras y productores, se llevó a cabo en la Hacienda Miolanda, un epicentro clave para el desarrollo agrícola regional.

La información fue publicada en el canal de Telegram del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), donde destacó que el encuentro liderado por la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo y el viceministro de Seguimiento y Control del Comercio y la Distribución, Hendrick J. Perdomo, se centró en un objetivo primordial: garantizar que los alimentos que llegan a la mesa del pueblo sucrense sean Sanos, Seguros, Soberanos y Sabrosos (4S).

Además, sirvió como plataforma para fortalecer la producción primaria, ofrecer herramientas técnicas a los agricultores Y sentar las bases para un crecimiento económico sostenido en la entidad.

Esta iniciativa busca impulsar la economía primaria de la región y se enfoca no solo en el aumento de la producción sino también en la eficiencia de la distribución como parte de esta estrategia, que reafirmó el compromiso de expandir el Plan Bodega en cada comunidad para acortar las cadenas de comercialización y se garantizan precios justos.

F/VTV