Activan operativo para supervisar comercios y garantizar precios justos en Cabimas

Como parte de las acciones para garantizar el normal desarrollo de las actividades económicas en la Costa Oriental del Lago, funcionarios de la Alcaldía Bolivariana de Cabimas, en conjunto con representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) y la Policía Municipal, realizan jornadas de verificación en todos los comercios del Casco Central de esta localidad.

Así lo dio a conocer el director municipal para el desarrollo de los Servicios Públicos de la alcaldía de Cabimas, Carlos Caldera, quien supervisó varios establecimientos, con el objetivo de revisar el diferencial cambiario y evitar precios especulativos.

Caldera informó que más de 20 locales comerciales legalmente constituidos en la ciudad, fueron inspeccionados para garantizar que las ventas de sus productos o servicios sean comercializadas a tasa oficial, única referencia legal y vigente para el uso de pago en divisas extranjeras y su equivalente en Bolívares.

Asimismo, reiteró el llamado a los usuarios que resulten afectados por el cobro ilegal en algún servicio o producto, haga la denuncia formal en el tercer piso del edificio de los Poderes Públicos, ubicado en el Centro Cívico.

Igualmente, indicó que aquellos comercios que no cobren sus productos a tasa establecida por el Gobierno Nacional, serán sancionados con severas multas o será suspendida la licencia de actividad económica, según sea la gravedad del caso.

F/RNV