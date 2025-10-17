Activan Puesto de Comando Alterno para la seguridad territorial en Mérida

El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, anunció la activación del Puesto de Comando Alterno para garantizar la seguridad y defensa del territorio regional en perfecta fusión cívico-militar-policial como parte de la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) como parte de la Operación Independencia 200.

El mandatario regional destacó que este despliegue busca contrarrestar la campaña aérea y el desgaste sistemático en la entidad andina. Destacó que desde el Puesto de Comando Alterno comenzarán a revisar todas las tareas junto a sus equipos para luego trasladarse y asegurar el despliegue territorial completo del equipo de seguridad y defensa.

“Hoy, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la fuerza policial, con Protección Civil, con nuestros bomberos, con cada uno de nuestros líderes municipales y líderes, a nuestros alcaldes y alcaldesas, alzamos nuestra voz para decirle al mundo que aquí está el pueblo de Mérida”, destacó Sánchez.

El Puesto de Comando Alterno se encuentra activo para la seguridad y la defensa de los 11.300 kilómetros cuadrados del estado Mérida desde donde se ejecutan 27 tareas territoriales enmarcadas en la estrategia de seguridad, las cuales abarcan los 23 municipios y las 23 Áreas de Defensa Integral (ADI) de la entidad. El objetivo central de estas acciones es garantizar la integridad del territorio, la independencia y la soberanía.

F/VTV