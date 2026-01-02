Actividades para la familia Caraqueña: Avenida Urdaneta estará cerrada a partir del 2 hasta el 6 de enero en horario especial

La Alcaldía de Caracas informa que a partir del día de mañana 2 de enero del 2026 que estará cerrada la avenida Urdaneta desde el 2 de enero hasta el 6 de enero por una serie de actividades para la población caraqueña.

El 2 de enero a partir de las 2 pm por la Gran Carruchada por la Reconciliación y la Paz.

El 3 de enero a partir de las 7 am por el Maratón.

El 4 de enero a partir de la 1 pm por el Desfile de Bandas y Show.

El 5 de enero a partir de las 8 am por la rodada ciclística.

El 6 de enero a partir de las 3 pm por la Bajada de los Reyes Magos a la Plaza Bolívar.

T/CO