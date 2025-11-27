Acto solemne en Aragua celebra 105 años de la Aviación Militar Bolivariana

Este 27 de noviembre, se celebran 105 años de la Aviación Militar Bolivariana y la 33 Gesta Heroica del 27 de noviembre de 1992, con un acto de conmemoración en la Academia Militar de la Aviación ubicada en el estado Aragua, liderada por el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López.

Los actos iniciaron con la entonación del Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y con las palabras del general Padrino López, quien exaltó a la gloriosa aviación como un bastión importante de la nación.

«Damos inicio a estos actos con el saludo de nuestro comandante en jefe, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro; además de dar inicio al acto con alegría, es un día de rebelión antiimperialista», destacó el general.

A su vez, indicó que este es un día de coraje, de vigor revolucionario, es un día de la Aviación Bolivariana, que es admirada por sus 105 años, «hoy el pueblo está deseoso junto a los soldados y soladas de azul, que levantan su vuelo magistral en defensa de nuestro cielo soberano».

VTV