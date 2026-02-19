Actualización de las ACA marcan ruta para la Consulta Popular del 8 de marzo

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, destacó la importancia del seguimiento científico y la actualización permanente de las Agendas Concretas de Acción (ACA) como el eje central de la Séptima Consulta del próximo 8 de marzo.

Así lo aseguró tras su participación en el curso “Experiencia Popular de la Actualización de la ACA, Rumbo a la Séptima Consulta”, donde señaló que en el país se requiere generar un sistema de seguimiento científico “cada vez más exigente”.

Subrayó la necesidad de establecer indicadores y metas claras, “nos planteamos cumplir el 100%, tenemos que ir por el 100%. Podemos ir por el 102, 103, 104, pero no podemos conformarnos con menos”.

Asimismo, indicó que todas las Comunas y Circuitos Comunales deben actualizar su ACA en la plataforma http://gobiernocomunal.planpatria.gob.ve para optimizar la gestión y direccionar de manera eficiente a los Ministerios y Vicepresidencias Sectoriales.

Resaltó que la consulta del próximo 8 de marzo representa un ejercicio de democracia directa y participación popular. “Esa consulta es también votar por la democracia directa, esa consulta es votar por la participación, esa consulta es votar por el rostro de cada uno de nosotros y nosotras, en la construcción de la democracia en Venezuela”.

VTV