Acuerdo de Ginebra sigue siendo la única vía para resolver diferendo sobre El Esequibo

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ratificó nuevamente este viernes la posición histórica de su país, de desconocer el Laudo Arbitral de París de 1899, calificándolo de fraude.

Las declaraciones se produjeron durante el Acto de Clausura de la Conferencia Internacional «Colonialismo, Neocolonialismo y los Despojos Territoriales del Imperialismo Occidental», que se desarrolló en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en Caracas, a 126 años exactos de la firma del laudo.

El Mandatario nacional reiteró que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento jurídico válido para la solución de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. «Un día como hoy, hace 126 años, se negoció, en complicidad imperial, un laudo arbitral absolutamente nulo e írrito y un laudo arbitral que se correspondía con los tiempos de despojo coloniales de aquel siglo XIX», precisó, refiriéndose «al laudo cocinado por el viejo y decadente e inmoral Imperio británico y el naciente, voraz y codicioso Imperio estadounidense», contra Venezuela.

El Jefe de Estado enfatizó que el Laudo Arbitral de París es un fraude, un bochorno y que su gobierno lo considera nulo e írrito. Más temprano, en su canal oficial en Telegram, envió un mensaje en el que recordaba que la «farsa de 1899 fue parte de la diplomacia del derecho colonial: Un despojo orquestado por las viejas potencias y el naciente Imperio estadounidense con su Doctrina Monroe».

T y F/Prensa Presidencial