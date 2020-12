AD denuncia que Guaidó pretende desconocer instalación de nueva AN

La directiva del partido de derecha Acción Democrática (AD) denunció este miércoles las pretensiones del diputado en desacato Juan Guaidó, y su grupo de colaboradores, de desconocer la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN) el próximo 5 de enero de 2021.

Mediante un comunicado, Rubén Limas, presidente de la organización política de oposición y demás directivos, precisan que de forma írrita el día sábado 19 de diciembre de 2020 sin quórum necesario, decidieron modificar el «estatuto de la transición».

«Decidiendo que la Comisión Delegada de esa Asamblea Nacional próxima a extinguírsele su periodo, asuma las funciones del poder legislativo, después del 5 de enero de 2021. A este acto írrito se pretende darle una segunda discusión y seguramente lo harán otra vez sin quórum», refiere el texto.

Por tales acciones, denunciaron que Guaidó junto a Leopoldo López, Julio Borges y Henry Ramos Allup, desconocen la voluntad de los venezolanos al elegir a sus representantes en la AN.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

ACCIÓN DEMOCRÁTICA

Comité Ejecutivo Nacional

Caracas, 22 de diciembre 2020

Alerta al pueblo venezolano

Alertamos al pueblo de Venezuela que, ante la próxima instalación de la nueva Asamblea Nacional, electa constitucionalmente el pasado 6 de diciembre que se instala el próximo 5 de enero de 2021, para iniciar su periodo 2021-2026, se está fraguando una maniobra por quienes dirigen hoy la Asamblea Nacional saliente, presidida por Juan Guaidó.

Es el caso que sin tener el quórum necesario para sesionar y menos aún para tomar decisiones dentro de sus facultades, procedieron a hacerlo en esa forma írrita el día sábado 19 de diciembre de 2020 para modificar el «estatuto de la transición», decidiendo que la Comisión Delegada de esa Asamblea Nacional próxima a extinguírsele su periodo, asuma las funciones del poder legislativo, después del 5 de enero de 2021. A este acto irrito se pretende darle una segunda discusión y seguramente lo harán otra vez sin quórum.

Con esta maniobra, dirigida y ejecutada por los dirigentes del G4, Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges y Henry Ramos Allup, no solo se desconoce en general el mandato popular de todos los parlamentarios que integran la nueva Asamblea Nacional, sino también en particular a los diputados electos de nuestro partido que lograron obtener una significativa votación de más de 500.000 electores aún dentro de una marcada abstención, que produce su legalización después de haber sido inhabilitado por no participar en los procesos electorales, tal como lo establecen las leyes y nuestros estatutos.

De la misma manera, esa maniobra va dirigida a mantener con pocos diputados en esa inconstitucional Comisión Delegada y del interinato también inconstitucional, las posiciones de las que hasta ahora se han valido los dirigentes del G4 para manejar indebidamente y a su antojo los fondos y bienes de la república; razón por la cual alertamos y exhortamos a todos aquellos diputados que deberán salir de sus cargos el próximo 5 de enero, para que no se presten a ese fraude contra la constitución. Aquellos que por el contrario lo hagan, estarán al margen de la constitución y deberán asumir la responsabilidad de sus actos.

En el caso de los ex diputados militantes y dirigentes de nuestro partido que sigan asumiendo esa posición contraria a lo que establecen nuestros estatutos, se considerarán excluidos de Acción Democrática.

De nuevo ratificamos nuestra posición de participar sin complejos en las próximas elecciones regionales y municipales, promoviendo la unidad de todas las fuerzas democráticas del país, con el gran objetivo de derrotar al gobierno, en sintonía con lo que señalan nuestros estatutos vigentes en su artículo 2 , que establece: «El Partido actuará por métodos democráticos, y con acatamiento de la soberanía popular en el campo político nacional, para conducir al Pueblo Venezolano a la plena realización de una estructura social y económica, basada en la libertad y la justicia».

«Por una Venezuela Libre y de los Venezolanos»

Rubén Limas

Presidente

Bernabé Gutiérrez

Secretario General Nacional

Clever Lara

Secretario Nacional de Organización

Lea también

T y F/Mippci