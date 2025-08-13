AD rechaza Acciones de Trump contra Venezuela

El secretario general de Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez, ha condenado enérgicamente las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente Nicolás Maduro, calificándolas de «canibalismo del siglo XXI».

Gutiérrez, también diputado a la Asamblea Nacional, afirmó que la reciente medida de ofrecer una recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro es una muestra de «barbarie» que torpedea cualquier camino hacia la paz.

En sus declaraciones, Gutiérrez criticó a la «extrema derecha y sus voceros» en el exterior, acusándolos de vivir de «regalías» y de buscar el poder por la fuerza.

El líder de AD advirtió que la llegada de estos sectores al poder sería una «verdadera tragedia para el pueblo venezolano».

El diputado subrayó que tratar a Venezuela como una «aldea» debe ser repudiado por todos los ciudadanos.

Recordó que el Estado venezolano está conformado por cinco poderes, tal como lo establece la Constitución Nacional, y que cualquier acción ajena a este marco debe ser considerada una «injerencia extranjera».

Finalmente, Gutiérrez ratificó el compromiso de Acción Democrática con la paz, la democracia y sus principios fundacionales como un partido «nacionalista, antiimperialista y humanista».

T/CO