Adbert Alzolay abrirá este jueves contra Cincinnati

Mientras Cachorros de Chicago continúa monitoreando el progreso del colombiano José Quintana, quien se encuentra en la lista de lesionados, la novena necesita llenar el hueco en la rotación abridora. Por el momento, ese rol será para el novato venezolano Adbert Alzolay.

El mánager de los oseznos, David Ross, anunció que Alzolay será el abridor del equipo este jueves contra Rojos de Cincinnati. Eso será después de una difícil apertura del joven el pasado sábado cinco, cuando el derecho lanzó apenas 2.2 entradas en una derrota ante Cardenales de San Luis: “Tenemos mucha fe en Adbert. Aprenderá de esa salida y continuará mejorando”.

En 8.2 innings repartidos entre tres presentaciones (dos aperturas), Alzolay lleva efectividad de 2.08, 12 ponches y siete bases por bolas. Con Tyler Chatwood (antebrazo derecho) y Quintana (músculo lateral del lado izquierdo) en la lista de lesionados, Alzolay es el quinto abridor de Chicago ahora mismo.

“Estoy aquí para ayudar al equipo en cualquier rol que necesiten. Este año, no importa que sea del bullpen o una apertura ocasional, como he hecho últimamente. Ésa es mi mentalidad ahora mismo”, señaló Alzolay.

Otro criollo no tuvo noticias positivas en este club. José Lobatón fue dejado libre por Cachorros y su lugar en el grupo de reservas de 60 fue ocupado por el lanzador derecho Duncan Robinson.

El receptor se encontraba en la sede alterna de los oseznos, luego de firmar un contrato de Ligas Menores a mediados de julio. Lobatón, de 35 años, jugó por última vez en las mayores en 2018 para Mets de Nueva York.

LES SALE BANCO

Por otra parte, Elvis Andrus y Rouglas Odor terminarán viendo más partidos desde el banco con Rangers de Texas que en el terreno de juego por lo que resta de temporada. Ambos jugadores atraviesan por una campaña irregular, de muy bajo rendimiento. Así que el mánager de los texanos, Chris Woodward, prefiere probar a peloteros jóvenes alrededor de la segunda con el dominicano Anderson Tejeda, el cubano Andy Ibáñez y, probablemente, Isiah Kiner-Falefa.

Odor, quien no ha jugado en poco más de dos semanas por una infección ocular que lo llevó a la lista de incapacitados, ya no tendrá la prioridad para defender la segunda base, cuando regrese. Luego de sus problemas ofensivos la temporada anterior, Texas había anunciado en los entrenamientos de primavera, que no tendría mucha paciencia con el bateador zurdo.

Antes de ser inhabilitado, Odor exhibía una línea ofensiva de .150/.198/.288, con tres jonrones y 10 remolcadas en 86 apariciones legales; mientras que Andrus terminó el fin de semana con promedios de .180/.240/.270, un cuadrangular y cinco impulsadas en 96 visitas al plato. Con estos números no deben ni reclamar que sean sentados. Además Texas está viviendo una pésima zafra sin muchas aspiraciones de pasar a postemporada.

“Tenemos que poner a estos jóvenes en los juegos”, le dijo Woodward a The Dallas Morning News. “Esta es la única forma en que podemos hacer eso. No quiero entrar en detalles, pero obviamente lo verán a medida que avanzamos (en la recta final de la eliminatoria). Las alineaciones serán un poco diferentes. Si los muchachos tienen buenos juegos, me gustaría darles otra oportunidad. Habrá muchas conversaciones, mucho aprendizaje”, agregó.

FONT LESIONADO

Entre tanto, Azulejos de Toronto inscribió al lanzador Wilmer Font en la lista de incapacitados por diez días, debido a una contusión en la canilla derecha, de acuerdo con MLB.com. En el movimiento correspondiente, el club canadiense subió al derecho Sean Reid-Foley.

Font no las ha tenido todas consigo en 2020. En 13.1 innings ha encajado 14 carreras, 13 de ellas limpias, para una elevada efectividad de 8.78, con récord de 1-3, en 17 relevos.

El tirador, de 30 años, fue adquirido desde Mets de Nueva York por consideraciones económicas a mediados de junio de 2019, en un momento de crisis en el pitcheo de los pájaros y respondió.

Apareció en 23 encuentros con los canadienses, 14 de ellos como “opener” y dejó efectividad de 3.66. En 39.1 innings permitió 34 hits, siete de ellos jonrones, 11 boletos y sumó 53 ponches. Los contrarios le batearon para una modesta línea ofensiva de .230/.284/.469, mientras que Toronto tuvo marca de 9-5 en los juegos que abrió. Sin embargo, este año su actuación ha estado muy lejos de aquella.

BAJADO LLOVERA

Y Mauricio Llovera fue enviado de vuelta a la sede alterna de Filis de Filadelfia, luego de su debut en las Grandes Ligas el pasado domingo. El cupo en el roster activo fue ocupado Connor Brogdon.

El derecho, de 24 años de edad, fue usado por el mánager Joe Girardi en el séptimo inning del partido que perdieron los Filis 14-1 contra los Mets de Nueva York, en el Citi Field. El novato encajó cinco hits, entre ellos un doble, y cuatro carreras limpias, mientras que negociaba un boleto y abanicaba a un contrario, en una entrada de labor.

Llovera es el prospecto número 17 de los cuáqueros, de acuerdo con MLB Pipeline, y en noviembre del año pasado fue incluido en el roster de 40.

Se convirtió en el novato venezolano número catorce en dar sus primeros pasos en las mayores este año, mientras es el 425 de por vida, desde que el pitcher Alejandro «Patón» Carrasquel lo hizo en 1939 con los extintos Senadores de Washington.

