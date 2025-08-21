Adecuación de circuitos y subestaciones eléctricas en la red del eje Valles del Tuy

CORPOELEC llevó a cabo una adecuación de circuitos y subestaciones eléctricas, con la incorporación de más de 100 componentes eléctricos a la red del eje Valles del Tuy, beneficiando a 60 mil usuarios en el estado Miranda.

Las maniobras incluyeron la instalación de cortacorrientes, pararrayos, herrajes, vástagos y aisladores de espiga y suspensión, optimizando el funcionamiento de los circuitos Colonia Mendoza, La Laguna, Tacatá, Marín II, Estrella, Circuitos 2 y 4, Santa Rosa, El Peñón, Las Mercedes y La Mata.

Estas acciones garantizan la distribución eficiente del servicio eléctrico en Ocumare del Tuy, Cúa y Charallave, pertenecientes a los municipios Tomás Lander, Rafael Urdaneta y Cristóbal Rojas.

T/CO con información del MPPEE – CORPOELEC