Adecuaciones a subestación Sabana de Mendoza benefician a más de 40 mil trujillanos

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ejecutó labores de mantenimiento integral en la subestación Sabana de Mendoza, beneficiando a más de 40 mil usuarios del estado Trujillo.

Las maniobras técnicas de carácter preventivo están orientadas a fortalecer la confiabilidad operativa del sistema eléctrico en el municipio Rafael Rangel, garantizando condiciones seguras y estables para el suministro en las comunidades andinas.

El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, a través de CORPOELEC, continúa trabajando para contribuir al bienestar del pueblo venezolano, en cumplimiento de los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC