1-MIRANDA

Adecuan más de 2 mil luminarias en vías de Miranda

Nacionales

En el contexto del Plan de Mantenimiento Integral del Alumbrado Público, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) activó, durante el mes de julio, 2.013 luminarias LED en calles, avenidas y autopistas en el estado Miranda.

Las cuadrillas operativas adecuaron cajas de control, cableado y fotocélulas. Asimismo, realizaron limpieza de tanquillas subterráneas e instalaron nuevas luminarias de 100 y 200 vatios, lo que mejora la visibilidad y seguridad de conductores y transeúntes en horas nocturnas.

Entre las vías atendidas destacan la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en el tramo Petare–Guarenas; las avenidas Bicentenario y Universidad en Higuerote; San Nicolás de Bari en Nueva Casarapa, Guarenas; y Rosaleda Sur en San Antonio.

El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, a través de CORPOELEC, se mantiene desplegada en el territorio nacional para garantizar un servicio público eficiente y de calidad.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC

