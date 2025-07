¡Adiós al SWIFT! Bancos centrales de Egipto y China firmaron acuerdos para impulsar el uso del yuan en sus sistemas de pago

Este martes, los bancos centrales de Egipto y China firmaron tres acuerdos de entendimiento destinados a promover el uso del yuan y a ampliar la cooperación en pagos electrónicos.

De esa manera, lo informó por medio de un comunicado el Banco Central de Egipto (CBE), citado por el Daily News, en el que se detalló que las firmas tuvieron lugar después de una reunión entre el gobernador del CBE, Hassan Abdalla, y su homólogo del Banco Popular de China, Pan Gongsheng.

Cabe destacar, que ese encuentro se desarrolló en la sede del CBE en El Cairo, durante la actual visita del funcionario chino a Egipto. Por lo que, ambos funcionarios, abordaron varios temas clave:

Acuerdo de swap de divisas

Liquidación de pagos en moneda local

Emisión de bonos «Panda» por parte de Egipto en el mercado chino

Interconexión de sus respectivos sistemas de pago.

De igual manera, durante la reunión reafirmaron la importancia de fortalecer la presencia de sus respectivos bancos. Esto, con el objetivo fundamental de fomentar la inversión conjunta.

Fomentar el uso del yuan chino

El portal egipcio especifica que uno de los acuerdos se firmó entre el Banco del Canal de Suez, TEDA China-Africa Investment Co. y CIPS Co. Ltd., el cual es el operador del Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos del gigante asiático.

Por lo tanto, la finalidad de ese memorándum es la promoción y fomento del uso del yuan en la Zona de Cooperación Comercial y Económica China-Egipto.

En cuanto a UnionPay de China firmó dos protocolos. El primero de este fue con la Compañía de Bancos Egipcios para el Avance Tecnológico (EBC), que busca mejorar la infraestructura de pagos electrónicos y ampliar la aceptación de las tarjetas UnionPay en el mercado egipcio.

Así, la segunda firma se desarrolló con la empresa Fintech Paymob. Este se centra en la cooperación para la comercialización de servicios de aceptación de pagos electrónicos para los titulares de tarjetas UnionPay.

En ese sentido, estos acuerdos resaltan los esfuerzos de ambas naciones para mejorar su asociación estratégica. Además, apoyar la integración económica por medio del desarrollo de infraestructura financiera y la expansión de la cooperación en pagos digitales.

T y F/ Venezuela News