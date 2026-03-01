Administración Pública presenta Memoria y Cuenta 2025 ante la Asamblea Nacional

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, presentó este sábado ante la Asamblea Nacional la Memoria y Cuenta 2025 de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, con el objetivo de transparentar la gestión del Ejecutivo.

En una publicación en su canal de Telegram, Menéndez reseñó que acudió al Palacio Federal Legislativo por instrucción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez. Durante el acto, Menéndez subrayó que esta entrega cumple con lo dispuesto en el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como con el ordenamiento legal vigente en materia de administración financiera del sector público.

El también ministro del Poder Popular para la Planificación, detalló que la consignación de los documentos se realiza en el marco de la defensa e integridad de la institucionalidad.

Asimismo, el representante gubernamental aseveró que “esta acción responde a la plena atención de los parámetros constitucionales y a las garantías de absoluta soberanía de la República”.

La documentación entregada detalla los alcances y resultados de la inversión pública durante el periodo fiscal correspondiente, lo cual permite al Poder Legislativo iniciar el proceso de revisión y análisis de la gestión anual.

VTV