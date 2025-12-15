Aeródromo de Tumeremo es reactivado para mejorar conectividad en Guayana Esequiba

El Aeródromo de Tumeremo fue reactivado para favorecer la conectividad de las comunidades aledañas, incluidas las poblaciones indígenas que hacen vida en la entidad, así lo informó el de la Guayana Esequiba, Neil Villamizar.

En ese sentido, el gobernador Villamizar detalló que el aeródromo operará con una doble misión estratégica:

Dinamización Económica: Proporcionar soporte logístico a la minería local, al facilitar el traslado de materiales y personal hacia las pistas autorizadas. El gobernador destacó que esta reactivación es una “fuente de empleo, actividad y riqueza”.

Atención Social y Gubernamental: Ofrecer servicio público aéreo para mejorar la conectividad y la atención a las comunidades de la zona, al incluir las poblaciones indígenas.

“Prestaremos servicio público para darles atención a esas comunidades, llevarles servicios de calidad. En casos de emergencia, igualmente, serán atendidos”, afirmó Villamizar. “Esto elevará la conectividad de Tumeremo y toda la zona de influencia de la Guayana Esequiba con el resto de la patria”.

Para asegurar el uso adecuado de las instalaciones y evitar irregularidades, el gobernador enfatizó la implementación de controles estrictos.

“Por eso están aquí los organismos de seguridad (…) tenemos que ser absolutamente transparentes. Si somos absolutamente transparentes, vamos a tener un éxito enorme. Debemos lograr que nuestra actividad aérea sea virtuosa”.

El equipo de gobierno regional, junto con el Consejo Legislativo, trabajará para mantener el pleno control del territorio y garantizar el bienestar de la población en la zona de influencia de la Guayana Esequiba.

Cabe destacar que la reapertura se logró mediante una alianza interinstitucional que incluyó al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Bolivariana de Aeropuertos (BAER), el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, el Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), la Gobernación de la Guayana Esequiba y el sector privado, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y la Corporación Venezolana de Minería (CVM).

F/Gobernación Guayana Esequiba