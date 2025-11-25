Aerolíneas nacionales y extranjeras garantizan operatividad en Venezuela

Para coordinar medidas que aseguren la continuidad del transporte aéreo en el territorio venezolano, se realizó una reunión entre representantes de las principales aerolíneas nacionales e internacionales, con el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, y autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

El mensaje central del encuentro se emitió para transmitir confianza y seguridad a los pasajeros sobre el desarrollo de las operaciones ante las constantes amenazas del Gobierno de Estados Unidos en atacar al país. Al respecto, el presidente de Laser Airlines, Orlan Viloria, destacó que “todo está operando con normalidad” y anunció que la aerolínea espera retomar sus vuelos a Bogotá, Curazao y Madrid este jueves.

Por su parte, el presidente de Estelar, Boris Serrano, confirmó que la compañía mantiene sus operaciones sin inconvenientes, con un vuelo a Panamá programado para este martes y la reprogramación de la ruta a Madrid en los próximos días.

Mientras que Gamal Kabchi, del grupo LATAM Airlines, aseguró que la empresa seguirá presente en el país como lo ha hecho durante los últimos 50 años. Miguel Araujo, de TAP Air Portugal, reiteró la intención de apoyar y confiar en las operaciones aéreas venezolanas. Las autoridades aeronáuticas subrayaron que estas coordinaciones buscan garantizar la estabilidad del servicio y la confianza de los usuarios.

F/AVN