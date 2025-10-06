Afinan detalles para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Autoridades civiles, religiosas y de seguridad avanzan en la planificación de los actos con motivo de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, evento histórico que congregará a miles de feligreses en la ciudad de Caracas.

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, informó que este lunes se llevó a cabo una reunión de coordinación en el salón de conferencias del Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada, con la participación de representantes de la Iglesia, organismos de seguridad ciudadana, Protección Civil y el sistema de Gestión de Riesgos.

“Nos preparamos con todos los elementos técnicos, audiovisuales, de organización y de seguridad para atender a los fieles que llegarán desde Caracas y distintas regiones del país”, precisó Meléndez, al destacar el carácter profundamente espiritual y cultural de esta celebración.

La autoridad capitalina aseguró que el despliegue logístico garantizará el desarrollo ordenado y seguro de las actividades, en concordancia con el llamado del Gobierno Bolivariano a promover la fe, la paz y la unión del pueblo venezolano.

La canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles representa un acontecimiento de alto valor religioso y patrimonial para Venezuela, símbolo de esperanza, solidaridad y ejemplo de servicio a los más necesitados.

T/CO