Afirma Cabello: Estamos listos para preservar la independencia y soberanía de Venezuela

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el pueblo venezolano está preparado para defender la independencia y soberanía del país frente a cualquier intento de asedio o invasión.

Durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja, destacó que una de las tareas principales es la preparación popular para la defensa de la Patria.

Recordó que el pasado sábado, ciudadanos acudieron a los cuarteles para compartir con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y recibir formación en tácticas de resistencia, uso de armas, camuflaje y primeros auxilios.

“Máxima presión de parte de ellos, máxima preparación de parte nuestra; máxima presión de parte de ellos, máxima organización de parte nuestra. El pueblo sabe el rol que le corresponde. Con Venezuela se juega la independencia y la soberanía de todo el Caribe y América”, subrayó.

Cabello afirmó que la población está decidida a garantizar la paz del país frente a las amenazas externas. “Venezuela no se va a parar, Venezuela es un país en paz. Estamos trabajando para preservar una paz verdadera, que dé tranquilidad a los venezolanos, más allá de las amenazas de quienes se creen los dueños del mundo”, puntualizó.

En este contexto, rechazó la “arrogancia imperial” de Estados Unidos y reiteró que Venezuela solo exige respeto a su soberanía. “Aquí hay un presidente que se llama Nicolás Maduro Moros, electo por todos los venezolanos y las venezolanas”, enfatizó.

T/CO