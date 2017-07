Afirmó Isaías Rodríguez: Cerrarle el paso a la vicefiscal Harrington es una “manifestación de soberbia” de la Fiscal

El ex Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, afirmó este jueves que el haber cerrado la entrada a la sede central de la Fiscalía de la República a la vicefiscal Katherine Harrington, cuando acudió al órgano estatal para notificar formalmente su designación en el cargo por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es una “manifestación de soberbia” de parte d ella Fiscal Luisa Ortega Díaz.

“La vicefiscal (Harrington) viene a darle al Ministerio Público (MP), certeza en el país, credibilidad, confianza. Ese elemento hay que destacarlo, porque es un elemento que la caracteriza a la funcionaria recién asignada”, dijo Rodríguez en el programa ConAmorín de Venezolana de Televisión.

Expresó que no esperaba otra conducta hoy de parte del MP, “yo sabía, casi con certeza, que le iban a cerrar la puerta y no la recibirían. Son manifestaciones de soberbia, de desencuentros personales que se expresan de esa manera”.

“Nadie, en toda la historia de la Fiscalia y de la Procuraduría (porque antes se llamaba Procuraduría) en Venezuela le ha hecho tanto daño al MP como esta gestión actual”, aseveró y agregó que el daño es muy grave pero que era posible reconstruir la institución.

Indicó que, “claro que se puede reconstruir. Las instituciones no mueren, no perecen. (Esta gestión) mata un poco el espíritu de justicia, la honorabilidad del MP (…) va a costar mucho rescatar esta institución”, pero, reiteró, se va a lograr su rescate.

LA FISCAL ES UN ‘OPNI’

“Esta no es una Fiscal (Luisa Ortega Díaz), esta es un OPNI (objeto político no identificado), porque no es posible que puedas ubicar esto (las acciones de la Fiscal), ni siquiera, como una creencia política, con un credo determinado. Esta es un odio más grande que el de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)”, señaló el también político.

Consideró que el ‘odio’ de la Fiscal, está “lleno de soberbia, un odio inicuo. Yo no se si hasta pudiéramos hablar de un complejo, de alguien con una vanidad extrema que piensa que la institución es suya o que debe imprimirle a esa institución su sello para que quede ahí eternamente, casi como ponerle una losa a una tumba”.

“A mi me sorprende toda esta situación”, dijo asombrado y añadió, “nada es normal desde hace tres meses para acá. No es normal cuando dices- no creo en el Tribunal Supremo de Justicia- desde esa institución (la Fiscalía). Entiendo una persona normal, pero una persona que ocupa el cargo de Fiscal General de la República no puede decir eso (…) ¿Será que ella no se ha paseado por la idea de que decir, ‘no creo en la instituciones’, no basta para que dejen de existir?”

Para finalizar, señaló que los acontecimientos que esta viviendo el pueblo venezolano, habrá que verlos “con los lentes de los años. Ya veremos que fue lo que paso con los años”, concluyó.

T/Ana Maneiro

F/Archivo