Afloran preocupaciones entre republicanos por acciones de Trump

Aunque los republicanos del Senado de Estados Unidos quieren apoyar los esfuerzos de Donald Trump para combatir la inmigración ilegal comienzan hoy a cuestionarse algunos aspectos sobre los derechos de los estados y la autoridad presidencial.

Según afirman, las acciones del presidente Trump plantean preguntas alarmantes sobre esos temas y el precedente del despliegue de tropas de la Guardia Nacional a través de las fronteras estatales.

“Me preocupa que algún día un presidente demócrata envíe tropas o la Guardia Nacional de Nueva York, California, Oregón o Washington a Carolina del Norte. Creo que sienta un mal precedente”, declaró el senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte), citado por el diario The Hill.

Sus palabras son una muestra de la creciente preocupación de los legisladores republicanos en un momento en que el conflicto entre las autoridades federales y estatales se intensificó el fin de semana luego de la decisión de Trump de enviar soldados de la Guardia Nacional a Oregon e Illinois a pesar de la oposición de sus respectivos gobernadores, Tina Kotek y J.B. Pritzker.

El uso de fuerzas militares por parte de Trump fue aún más controvertido porque una jueza federal designada por Trump para el Distrito de Oregon dictaminó el sábado que la administración no podía federalizar la Guardia Nacional de Oregon para apoyar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland, añadió la publicación.

La tensión subió en Chicago con la amenaza del despliegue de soldados de ese cuerpo armado en la ciudad, donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó la Operación Midway Blitz a principios de septiembre.

Arrestos, redadas y protestas se han convertido en algo cotidiano en esa urbe de Illinois, que experimentó un fuerte incremento de la presencia de agentes del ICE.

Insistiendo en que no existe ni una «insurrección» ni una «invasión» en Chicago, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, criticó el lunes los planes «ilegales e injustificados» de Trump de emplazar cientos de efectivos allí.

Advirtió que «no cederá» hasta que los agentes federales encargados de la aplicación de las leyes migratorias abandonen Chicago. «La administración Trump sigue una estrategia: causar caos, generar miedo y confusión, y hacer que los manifestantes pacíficos parezcan una turba disparándoles gas lacrimógeno», añadió en una conferencia de prensa.

Pritzker se preguntó por qué Trump quiere hacer eso y reflexionó que es para crear un pretexto que le permita «invocar la Ley de Insurrección y así poder enviar militares a nuestra ciudad».

El estado de Illinois presentó una demanda para impedir que la administración Trump despliegue tropas de la Guardia Nacional en Chicago como parte de su plan para deportar delincuentes y reducir la delincuencia. La acusación alega que la federalización y el despliegue de los soldados son «inconstitucionales y/o ilegales».

