Afrodescendiente es asesinado por policía en Ohio, EEUU

Otro afrodescendiente desarmado fue asesinado el martes pasado por un agente de la policía de la ciudad estadounidense de Columbus, en el estado de Ohio, lo que generó indignación entre la población.

De acuerdo con versiones de prensa, un policía de Columbus mató a tiros al afroestadounidense Andre Hill, de 47 años de edad, quien portaba un celular en la mano mientras respondía a una llamada.

Hill estaba en el garaje de la casa de un amigo cuando el uniformado le disparó en horas de la madrugada del martes pasado.

El policía Adam Coy y otro agente, que habían acudido a la zona al responder a una llamada por un vehículo cuyo motor se encendía y apagaba, activaron su cámara corporal por lo que el momento de la balacera quedó videograbado, aunque sin sonido.

It is Christmas Eve. Andre Hill's family has nothing to celebrate this holiday. A @ColumbusPolice Officer is responsible for that. This is why today I am announcing action to terminate Officer Adam Coy. VIDEO: https://t.co/weZJQXuTS9 pic.twitter.com/OkSct2EqXi

— Thomas Quinlan (@ChiefQuinlan) December 24, 2020