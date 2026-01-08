Agenda legislativa priorizará el tema económico y la soberanía de la nación

En un firme paso hacia la consolidación de la estabilidad nacional, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, ratificó la agenda de trabajo presentada por el Poder Legislativo para el periodo 2026-2031, destacando la necesidad de un marco jurídico que blinde la soberanía económica y garantice la felicidad social del pueblo venezolano.

Durante su alocución desde el Palacio del Pueblo, la mandataria encargada enfatizó que Venezuela transita por un momento político complejo tras la agresión armada e ilegítima sufrida el pasado 3 de enero, un hecho que calificó como una «mancha» histórica en las relaciones con los Estados Unidos. Ante este escenario, Rodríguez instó a la unión nacional para avanzar hacia un porvenir de paz y desarrollo.

Hacia una economía productiva y diversificada

La agenda legislativa acordada prioriza el giro hacia una economía no rentista, potenciando las capacidades de sectores estratégicos. Entre las propuestas legislativas clave se encuentran:

Reforma a la Ley de Minería: Orientada a la captación de inversiones que permitan el desarrollo de reservas de oro, bauxita, diamantes y tierras raras para beneficio del pueblo.

Ley del Comité de Exportación e Importaciones (COMEX): Con el objetivo de diversificar las exportaciones no petroleras y limitar las importaciones a lo estrictamente necesario.

Ley de Derechos Socioeconómicos: Un avance en el sistema de precios acordados para combatir la especulación y proteger el ingreso de los trabajadores.

Actualización de la Ley de Propiedad Industrial: Para incentivar la invención y el desarrollo tecnológico nacional, reconociendo el papel fundamental de la clase obrera en la resistencia frente al bloqueo.

elaciones internacionales y mercados globales

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez aclaró que, pese a las agresiones, Venezuela mantiene sus relaciones económicas diversificadas. Precisó que el 71% de las exportaciones nacionales se concentran en ocho países, siendo Estados Unidos el destino del 27% de ese total, lo que demuestra una dinámica comercial que el país no abandonará.

«Venezuela no está en guerra; Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear», sentenció la Presidenta Encargada, reiterando que las manos del país están tendidas para la cooperación económica, comercial y energética con todas las naciones que respeten su soberanía.

Finalmente, hizo un llamado a que el producto «Hecho en Venezuela» sea el gran embajador del país en el mundo, portando la identidad de un pueblo que no se rinde ante ningún tipo de agresión económica o militar.

T/ Con informacion de Prensa Presidencial