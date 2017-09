“Ahora buscaré el oro en los Bolivarianos”

Robeilys Peinado no solo quiere quedarse con la hazaña de conquistar la medalla de bronce en el recién Campeonato Mundial de Londres 2017, pues la caraqueña afirmó en entrevista para el Correo del Orinoco, que su próximo objetivo es darle una nueva alegría al país al buscar colgarse la medalla dorada en los Juegos Bolivarianos, que se disputarán este mes de noviembre en Santa Marta Colombia.

Peinado, ejemplo de mujer venezolana luchadora y guerrera, ha demostrado que está para grandes cosas y que puede llegar muy lejos. “Mis objetivos son claros en mi carrera, siempre he querido llegar lejos pero con calma y paso por paso, de verdad que me he quedado sorprendida conmigo misma por los resultados que he obtenido a temprana edad, eso es sinónimo de que puedo conquistar lo que deseo para mí, para mi familia, y para toda Venezuela”, destacó la atleta.

La criolla de 19 años de edad, dijo que después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, pensó que las cosas se iban a complicar por el accidente que tuvo en su mano y por todo el tiempo que tuvo que estar de reposo. Sin embargo, solo pasaron cinco meses para que el nombre de Robeilys Peinado se escuchara en un podio internacional. Eso fue en Londres 2017, una justa en la que no esperaba llegar tan lejos, pero que solo ese talento, esas ganas y ese corazón de guerrera pudo hacer que se lograra el objetivo.

“Después de los resultados de Londres ahora las cosas están como lo esperaba, lo que voy hacer es tratar de mantenerme. Estoy entre las mejores, ahora voy a trabajar muy duro por estar en lo más alto del podio de los Juegos Bolivarianos”, enfatizó.

SUEÑO OLÍMPICO

Para todo atleta existe el sueño olímpico, es obvio que Robeilys Peinado sueña cada día con ese logro que cualquier atleta quisiera tener. En cuanto a sus aspiraciones la caraqueña dijo que no se siente desesperada, para todo hay un momento, ella solo está enfocada en trabajar fuerte y esperar su oportunidad.

“Mi primera oportunidad fue en Rio 2016, lamentablemente me ocurrió un accidente en mi mano que me sacó de competencia. Sin embargo, ese sueño no murió ahí, yo he ido poco a poco y sé que en Tokio tendré de nuevo ese momento, el que no lo desaprovecharé, y buscaré subirme al podio porque así lo sueño y porque me he mantenido trabajando para eso”.

Siguió: “Para llegar a Tokio falta mucho todavía, solo le pido a Dios estar saludable, enfrentar cada reto todos los días con mucha responsabilidad y, sobre todo, dejar el nombre de mi país en alto en cada competencia que se me presente”.

SU ANDAR

Después de los Juegos Bolivarianos la atleta destacó que seguirá su rumbo hacia los Suramericanos. Además detalló que en los Juegos Centroamericanos va a ser complicado pero luchará para obtener las preseas, así como en los Panamericanos. “El 24 de septiembre tengo pensado ir a Polonia para continuar mi preparación”, ya solo queda esperar la fecha para arribar a Santa Marta.

Robeilys Peinado nació el 26 de noviembre de 1997 en La Vega, Caracas, donde vive con sus padres. Antes de especializarse en el Salto con Garrocha se dedicaba a la Gimnasia Rítmica, disciplina que no pudo continuar por su alta estatura. De esta manera tenía dificultad para hacer los ejercicios de las barras asimétricas.

La criolla se consagró a los 15 años como campeona en la categoría salto con garrocha en el Mundial Juvenil de Atletismo de 2013, realizado en Donetsk, Ucrania. Representó al tricolor patrio en competencias internacionales obteniendo buenos resultados en cada una de sus participaciones.

Ficha Técnica

Nombre: Robeilys Peinado

Nacimiento 26 de noviembre de 1997 (19 años)

Caracas Venezuela

Deporte Atletismo

Eventos) Salto con pértiga

Club OSOT Szczecin (1)

Entrenado por Vyacheslav Kalinichenko

T/ Félix A. Marín

F/ Archivo CO

Caracas