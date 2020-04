Al Kaline alabó el bateo de Miguel Cabrera y a Magglio Ordóñez

Completó 3.007 hits y fue el rey del bateo más joven en 1955, cuando tenía 20 años de edad

____________________________________________________

“Le debo todo al beisbol. Sin eso, probablemente sería un vago”, dijo el exjardinero Al Kaline, como parte de su discurso de ingreso al Salón de la Fama del Béisbol en 1980 en su primera oportunidad. Lamentablemente la semana pasada el bien apodado «Mister Tiger» falleció a los 85 años.

Kaline completó toda su carrera de 22 zafras con Tigres de Detroit, siendo de una los pocos que junto a Carl Ripken Jr (Orioles), George Brett (Reales), David Concepción (Rojos) y Carl Yaztrenski (Medias Rojps), entre otros, jugaron toda su carrera con un mismo equipo.

Albert William Kaline fue el jugador más joven en ganar el título de bateo de la Liga Americana en 1955, cuando tenía 20 años, al registrar un promedio de .340, al coleccionar 200 hits. Dato curioso, nunca volvió a ganar otro cetro con la estaca ni a completar dos centenas de petardos. En general, nunca bateó treinta jonrones en una campaña y alcanzó las 100 impulsadas (tope de 128 en 1956) en apenas tres ocasiones, pero su consistencia en el plato, más excepcional defensa y brazo, le situaron entre los mejores jardineros de su circuito.

Tras graduarse de la escuela secundaria en Baltimore, Kaline debutó directamente en las mayores a los 18 años, uno de los pocos en hacerlo. Su primer juego fue el 25 de junio de 1953, seis después de ser contratado por el scout de los felinos Ed Katalinas. Se apoderó de la titularidad del jardín derecho de Detroit en 1954; mientras como se dijo en 1955 fue el rey de la estaca, con lo que superó a Ty Cobb por un día como el campeón de bateo más precoz de la Americana.

El jardinero derecho de la apodada «Ciudad del Motor» que siempre utilizó el número seis en su espalda, fue seleccionado quince veces para el Juego de Estrellas y ganó 10 veces el Guante de Oro. Culminó su carrera con 3.007 hits y 399 vuelacercas (igualado con Andrés Galarraga en la lista de todos los tiempos) para proimedio de .297 antes de retirarse en 1974.

También anotó 1.622 y remolcó 1.583. Conectó su hit número 3.000 en Baltimore, empalmando un doble contra el zurdo Dave McNalley por la raya del jardín derecho en septiembre de 1974, su última temporada. Fue el segundo jugador de los bengalíes en lograrlo, solo después del también legendario Ty Cobb.

Bateó para .379 en la victoria de los Tigres sobre Cardenales de San Luis en la Serie Mundial de 1968, cuando Detroit volteó un déficit 3-1, para triunfar en siete emocionantes juegos, llevándose el zurdo Mike Lolich tres laureles por los felinos.

«Hemos visto grandes jugadores defensivos. Pero quien hacía de todo era Al Kaline», comentó en una ocasión Brooks Robinson, el mítico jugador de Orioles de Baltimore, que también está en el Salón de la Fama: «Era el modelo de lo que deber un gran jardinero: tremenda velocidad, atrapaba la pelota y también tiraba la pelota muy bien».

GRAN CONSEJERO

Luego de retirado trabajó como comentarista de los juegos de los bengalíess entre 1976 y 2001 y también en los últimos 19 años, por ejemplo, era asistente especial a la vicepresidencia de operaciones de beisbol y la gerencia general. Fue una presencia habitual en el clubhouse de los bengalíes y en los pasillos del Comerica Park. Era normal verle en el camerino de los felinos, listo para felicitar a Magglio Ordóñez o Miguel Cabrera cuando los astros venezolanos consiguieron sus títulos de bateo.

Cabrera, otro próximo inquilino de Cooperstown y el gran bateador referente de los felinos en los últimos años, tuvo palabras emotivas para Al Kaline. En su cuenta de Instagram publicó una fotografía junto con una sentida dedicatoria: “Mr. Kaline siempre estarás en un lugar muy especial en nuestra familia, unos de los mejores seres humano que he conocido en mi vida voy a extrañar esas charla de beisbol contigo mi amigo. Descansa en paz”.

En 2012, año en que el aragüeño ganó la Triple Corona de bateo, Kaline se mostró sumamente orgulloso por la hazaña que no se había registrado en 45 años, desde que Cal Yastrzemski lo hizo con Medias Rojas en 1967.

“Definitivamente Cabrera es uno de los grandes bateadores de todos los tiempo, el mejor que he visto con el uniforme de Detroit. Tiene un poder tremendo hacia su mano contraria y hacia el jardín central”, dijo Kaline a Buster Olney de la cadena de televisión ESPN.

Acerca de Magglio Ordóñez, cuando se proclamó campeón de bateo con .363 de average en 2007, Kaline señaló: «A lo largo de los años por aquí han pasado excelentes bateadores, pero ninguno como Ordóñez. La gente no tiene idea de lo inteligente que es. Me sorprende su habilidad para hacer ajustes. Para uno, como expelotero, es un placer verlo. No solamente puede dar hits, también empuja carreras”.

En otro dato, Ordóñez tuvo la oportunidad de empatar una curiosa marca con Kaline, al disparar dos cuadrangulares en una entrada. El 12 de agosto de 2007 en el Comerica Park de Detroit le sacó la bola dos veces en el segundo tramo al zurdo Dallas Braden de Atléticos de Oakland e igualó el récord. Kaline despachó tres vuelacercas el 17 de abril de 1955 en careo contra los entonces Atléticos de Kansas City en el Briggs Stadium Detroit. Ese día dio dos en el sexto tramo.

«Un hombre tan bueno y generoso que significó tanto para tantas personas. Espero que sepas lo mucho que disfruté nuestras conversaciones sobre beisbol, la vida o simplemente bromeando. Es un honor poderte llamar mi amigo durante todos estos años”, agregó en su cuenta Twitter el pitcher Justin Verlander, quien fue parte del conjunto de Detroit de2005 al 2017.

“Hay una razón por la que fue Mr. Tiger. Una persona de primera clase, humilde, siempre jugaba duro. Es el tipo de persona con la que todos pueden identificarse”, fueron las palabras de Dave Dombrowski, presidente de Tigres de 2001 a 2015.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Archivo CO

Caracas