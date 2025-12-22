ALBA condena piratería en aguas internacionales contra buque petrolero venezolano

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) emitió un comunicado en el que condena de manera categórica el secuestro de un segundo buque que transportaba crudo venezolano, acción de piratería por efectivos militares de Estados Unidos, que vulnera los principios básicos del Derecho Internacional.

El texto señala que la operación contra la embarcación y su tripulación constituye una agresión inadmisible contra el comercio legítimo y la soberanía de los Estados. Además, subraya que la medida viola la Carta de las Naciones Unidas y la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima.

La Alianza Bolivariana manifestó su respaldo al Gobierno y al pueblo de Venezuela y reitera su apoyo a las acciones jurídicas y diplomáticas que se emprendan en instancias multilaterales para exigir responsabilidades y detener estas prácticas consideradas ilegales.

La declaración advierte que este tipo de operaciones no afectan únicamente a Venezuela, sino que representan una amenaza directa para todas las naciones del Caribe, al quebrantar normas internacionales y poner en riesgo la convivencia pacífica entre los Estados.

F/VTV