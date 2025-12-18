ALBA rechaza el anuncio de Trump de «un bloqueo total y la apropiación forzosa de los recursos» de Venezuela por parte de EEUU

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), rechazan a través de un comunicado las amenazas de bloqueo contra Venezuela, hechas por el presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump.

“Esta declaración, que anuncia un bloqueo total y la apropiación forzosa de los recursos venezolanos, constituye un acto de agresión internacional que vulnera de manera soez y flagrante la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y los principios más elementales de convivencia entre los Estados”, expresa el documento emitido por el ALBA.

Asimismo, la Alianza rechazó la calificación de Venezuela como una «organización terrorista», por lo que denuncia que se trata de una maniobra para justificar un proyecto de dominación colonial y una escalada belicista que pone en riesgo la paz de toda la región.

“El ALBA rechaza categóricamente la absurda e irresponsable calificación del Gobierno de Venezuela como ‘organización terrorista’, maniobra que busca justificar una agresión imperial y encubrir un proyecto de dominación colonial. Esta escalada belicista no solo atenta contra la soberanía venezolana, sino que pone en gravísimo riesgo la paz regional y mundial, reeditando las peores páginas del intervencionismo que Nuestra América ha enfrentado a lo largo de su historia”, detalla el comunicado.

​»Nuestra América no es colonia»

​En un gesto de solidaridad plena e irrestricta con el presidente de la República, Nicolás Maduro, los gobiernos del bloque reafirmaron que cualquier agresión contra Venezuela será considerada una agresión contra toda la Alianza.

​»Reafirmamos que Nuestra América no es colonia ni patio trasero de ningún imperio. Venezuela no está sola. Los pueblos libres sabrán defender la paz, la soberanía y la dignidad frente a cualquier intento de dominación», reza el documento oficial.

​En este sentido, el ALBA hizo un llamado a los pueblos del mundo, “a los movimientos sociales a rechazar esta amenaza criminal y a defender el derecho de los pueblos a decidir su propio destino”.

F/VTV