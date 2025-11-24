ALBA rechaza “maniobra política errática” del Departamento de Estado de EEUU contra Venezuela

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazó este lunes la nueva “maniobra política errática” del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) que busca designar como “organización terrorista” al inexistente “Cartel de los Soles”, en una medida desesperada que pretende vincular “falsamente al Estado venezolano”.

A continuación, el documento íntegro:

ALBA rechaza las mentiras y calumnias del Departamento de Estado contra Venezuela

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechaza de manera categórica la nueva acción del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que designa como “organización terrorista” al inexistente “Cartel de los Soles” y pretende vincularlo falsamente al Estado venezolano, para justificar una agresión contra el país sudamericano y forzar un cambio de gobierno.

Esta operación, basada en una mentira grotesca, es una maniobra política errática que podría conducir al gobierno estadounidense a cometer errores aún más graves, capaces de generar escenarios indeseables.

La política estadounidense de agresiones y amenazas contra la hermana nación de Venezuela ha sido rechazada de manera contundente y casi unánime por la comunidad internacional, así como por amplios sectores de la opinión pública mundial, incluida la mayoría del pueblo estadounidense, que se ha expresado a favor de la paz y en contra de nuevas aventuras intervencionistas.

El ALBA exhorta al gobierno de los Estados Unidos a cesar su política de agresión contra nuestra región, y, en particular, contra la República Bolivariana de Venezuela, ya que tales acciones promueven inestabilidad, falsedades y riesgos innecesarios para la convivencia regional.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) reafirma su apoyo incondicional al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro y reitera su compromiso con la verdad, la paz y la soberanía de los pueblos.

Caracas, 24 de noviembre de 2025

T/Mazo