ALBA-TCP condena amenazas de Trump contra Colombia

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresa su más firme condena a las recientes agresiones verbales y amenazas emitidas por el presidente Donald Trump contra la soberanía de la República de Colombia y su presidente, Gustavo Petro.

El presidente de los Estados Unidos ha lanzado una serie de mentiras y patrañas dirigidas a vincular al presidente Petro y su gobierno con la producción ilícita de drogas, acompañadas de amenaza s de acciones militares y medidas coercitivas económicas unilaterales, que constituyen una flagrante violación de la soberanía nacional de Colombia y un ataque directo a la dignidad de su pueblo y su legítimo liderazgo.

Estas acciones se suman a la imposición de aranceles con fines coercitivos y a la intensificación de la presencia militar estadounidense en el Mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, como expresión de la política imperialista y belicista anclada en la Doctrina Monroe que amenaza la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe.

El ALBA expresa su solidaridad inquebrantable con el pueblo y el gobierno de Colombia, reafirmando el respeto a su soberanía, su democracia y su derecho a decidir libremente su futuro. Asimismo, hace un llamado a la comunidad internacional a rechazar toda forma de injerencia, presión o amenaza del uso de la fuerza y a defender el Derecho Internacional y la paz en Nuestra América.

Frente a estas agresiones, los pueblos de Nuestra América reafirman su unidad, dignidad y compromiso con la justicia social, la autodeterminación y la integración regional, y advierten que no aceptarán imposiciones externas que busquen subyugar a los países.

Caracas, 20 de octubre de 2025

