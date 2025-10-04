ALBA-TCP condena incursión militar estadounidense cerca de costas venezolanas

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), expresó su más firme y categórica condena ante la reciente incursión ilegal de aeronaves de combate de Estados Unidos, detectadas a tan solo 75 kilómetros de las costas de la República Bolivariana de Venezuela.

Mediante un comunicado oficial, publicado por el secretario ejecutivo de este organismo, Rander Peña, resalta que este acto constituye una grave provocación que atenta contra la soberanía nacional y representa una violación directa al Derecho Internacional, al poner en riesgo la paz y la estabilidad de toda la región.

Estas maniobras de hostigamiento militar vulneran los principios fundamentales de la convivencia pacífica entre Estados y buscan generar tensión, miedo y desestabilización en América Latina y el Caribe. El ALBA-TCP advierte que este tipo de acciones no solo afectan a un Estado miembro, sino que comprometen la seguridad aérea civil y comercial en el Caribe, al generar riesgos inaceptables para los pueblos de la región.

Los países miembros del ALBA-TCP no aceptarán ser tratados como teatro de operaciones militares extranjeras y mantendrán su firme determinación de preservar la independencia y el bienestar de sus naciones frente a toda forma de injerencia externa.

A continuación, comunicado íntegro del ALBA-TCP: