ALBA-TCP conmemora natalicio del Comandante Fidel Castro: Sigue marchando con nosotros

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) conmemoró este miércoles el 99 aniversario del natalicio del Comandante Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana.

A través de un comunicado, el bloque regional destacó que Fidel fue “un hombre que nunca claudicó, que enfrentó al imperio más poderoso de la historia y venció con ideas”, y su legado “sigue marchando con nosotros: en cada batalla por la soberanía, en cada abrazo solidario entre pueblos, en cada resistencia frente a la injusticia”.

A continuación, el texto íntegro del documento:

ALBA-TCP CONMEMORA NATALICIO DE FIDEL CASTRO RUZ

Hace 99 años, en el humilde pueblo de Birán, Cuba, nació un gigante, quien años después se convertiría en el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz: de espíritu indomable, que heredó la fuerza de nuestros libertadores y libertadoras, y que, con su verbo, su ejemplo y su lucha, encendió la llama de la dignidad en Nuestra América y en el mundo.

Hoy, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) conmemoramos, con profundo fervor revolucionario, el natalicio de un hombre que nunca claudicó, que enfrentó al imperio más poderoso de la historia y venció con ideas, con solidaridad y con una fe inquebrantable en el ser humano. Fidel no fue solo un estadista; fue un estratega de la emancipación, un combatiente que convirtió a Cuba en faro de luz para los pueblos del mundo.

Su legado sigue marchando con nosotros: en cada batalla por la soberanía, en cada abrazo solidario entre pueblos, en cada resistencia frente a la injusticia. Fidel nos enseñó que la justicia social y la autodeterminación no se negocian, que la unidad de los pueblos es nuestra mayor arma, y que la victoria es posible cuando se lucha con principios, con valentía y con la verdad.

A un año de su centenario, el ALBA-TCP se une al júbilo del pueblo y gobierno cubanos para rendir homenaje al Comandante, reafirmando el compromiso de mantener vivo el espíritu de la Revolución Cubana y la causa por la que él entregó su vida: la construcción de un mundo más justo, libre y solidario.

Fidel vive en la fuerza de los que no se rinden, en la voz de los que dicen la verdad, en la esperanza de los que luchan.

Hoy, como ayer y como siempre, su ejemplo nos guía.

Caracas, 13 de agosto de 2025

T/Mazo