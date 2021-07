ALBA-TCP coordina acciones y desarrolla estrategias frente a los ataques mediáticos contra Cuba

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) activó una reunión de representantes de medios públicos para trazar estrategias y coordinar acciones frente a los ataques mediáticos contra Cuba.

En este sentido, este viernes el Secretario Ejecutivo de la ALBA-TCP, Sacha Llorenti, manifestó que el imperialismo norteamericano intenta agredir a los pueblos y a los Gobiernos del mundo a través de los medios de Comunicación y de las Redes Sociales.

En su participación junto al vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez en la Reunión de los Medios de Comunicación de Países que integran el ALBA- TCP, Llorenti expresó que este viernes 16 de julio, la Cancillería de la República de Cuba ha denunciado una serie de ataques cibernéticos.

El titular condenó las agresiones comunicacionales perpetradas a través de medios informativos y redes sociales, dirigidos a generar caos en la nación caribeña con el fin de justificar una intervención humanitaria.

“Distintos investigadores de distintos lugares del mundo han denunciado una campaña de manera sistemática y de manera continua, de la que es víctima Cuba en los últimos días, campaña orquestada que intenta desacreditar al Gobierno cubano, para provocar un estallido social y así provocar una intervención extranjera, colapsada y financiada por el Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó.

Recalcó que “este no es un hecho aislado y no es un hecho que no se repetiría, lo mismo vivió Venezuela en el año 2017, lo vivió Bolivia en el año 2019, lo vivió hace poco la hermana República de Nicaragua, lo vi desde distintas magnitudes de hermanos y hermanas del Caribe, ahora esos ataques se intentan perpetrar contra Cuba”.

El Secretario Ejecutivo, Sacha Llorenti enfatizó que el mensaje que se quiere enviar, es un mensaje de absoluto respaldo a Cuba y acotó que esta Reunión busca tener una hoja de ruta de trabajo absolutamente clara, para así contrarrestar este tipo de ataques mediáticos por parte de los medios de comunicación.

