ALBA-TCP denuncia pasividad internacional ante terrorismo de Estado de Israel

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condena la pasividad internacional frente a los crímenes de terrorismo de Estado del régimen de Israel, tras el asalto en aguas internacionales de la Flotilla Global Sumud que intentaba llevar ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza.

“Denunciamos esta criminal agresión (…) un acto de piratería moderna, terrorismo de Estado y violación flagrante del Derecho Internacional”, expresaron las autoridades representativas de los países miembros del bloque regional, a través de un comunicado público.

Señalaron contra el régimen sionista por mostrar nuevamente su naturaleza criminal, con hostigamiento, drones y detenciones ilegales contra una misión civil y pacífica «cuyo único objetivo era romper el bloqueo genocida a Gaza y llevar ayuda humanitaria a un pueblo asfixiado por el hambre, la enfermedad y el asedio militar”.

«Este ataque es la continuación sistemática de una política de exterminio y ocupación, que desangra a Palestina desde hace más de siete décadas», advirtieron.

Al acusar que este atentado criminal apunta a deteriorar aún más la credibilidad de las instituciones internacionales, exigieron la liberación inmediata de los tripulantes.

“Reiteramos nuestra solidaridad con el heroico pueblo palestino, que resiste con dignidad cada intento de exterminio”, reafirmaron en el documento.

A continuación, el texto íntegro:

ALBA-TCP DENUNCIA EL TERRORISMO DE ESTADO ISRAELÍ Y SUS CRÍMENES

CONTRA LA FLOTILLA GLOBAL SUMUD

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), condena de manera categórica la criminal agresión perpetrada por las fuerzas de ocupación israelíes contra la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, en un acto que constituye terrorismo de Estado, piratería moderna y una flagrante violación del Derecho Internacional.

El régimen sionista ha vuelto a exhibir su naturaleza criminal. Utilizando maniobras de hostigamiento, cañones de agua y drones para cortar comunicaciones, interceptaron y detuvieron ilegalmente a los tripulantes de una expedición civil y pacífica, cuyo único propósito era romper el bloqueo genocida impuesto a la Franja de Gaza y llevar asistencia humanitaria a un pueblo asfixiado por el hambre, la enfermedad y el asedio militar.

Este ataque es la continuación sistemática de una política de exterminio y ocupación, que desangra a Palestina desde hace más de siete décadas.

La Alianza Bolivariana advierte que la inacción ante estos actos de barbarie, que constituyen flagrantes violaciones al Derecho Internacional, atenta contra la credibilidad de las instituciones globales.

En este sentido, hace un llamado a la comunidad internacional a denunciar esta agresión y exigir la liberación inmediata de los tripulantes de la Flotilla.

Asimismo, reitera su solidaridad inquebrantable con el heroico pueblo palestino, con las victimas de este cerco inhumano, con cada madre, cada niño, cada familia, y con los integrantes de la Flotilla que han puesto su vida en riesgo para llevar adelante este noble empeño.

Por una Palestina libre, soberana e independiente.

Caracas, 2 de octubre de 2025