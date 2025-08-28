ALBA-TCP: Escalada militar de EE.UU. es una seria amenaza a la paz de la región

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresó su más firme rechazo a la reciente escalada militar del Gobierno de Estados Unidos, que incluye el despliegue de buques de guerra y submarinos nucleares en el Mar Caribe.

En un comunicado, exigieron el cese inmediato de esta política hostil y el respeto pleno a la soberanía e independencia de los Estados de América Latina y el Caribe.

“Esta acción representa una seria amenaza a la paz y a la seguridad de la región, además de constituir una violación de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por la CELAC en 2014 y reconocida por la ONU, así como de los compromisos del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)”, reseña el texto.

Asimismo, advirtieron que esta acción, lejos intimidar a los pueblos, son un impulso para redoblar los esfuerzos por la integración, cooperación y el diálogo pacífico, en estricto apego al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

Finalmente, ratificaron su compromiso con la paz, unidad y solidaridad de la región. “Nuestra América seguirá siendo un territorio de paz, cuyos destinos solo corresponden a sus pueblos, libres de toda injerencia extranjera”, puntualizaron en el comunicado.

T/VTV