ALBA-TCP: La paz en Palestina requiere el fin total de la ocupación israelí

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) enfatizó este lunes que la verdadera paz en Palestina solo podrá alcanzarse con la terminación definitiva de la ocupación israelí. El pronunciamiento se da en el contexto del reciente acuerdo de cese al fuego entre Tel Aviv y el movimiento de resistencia palestina, Hamás.

Mediante un comunicado oficial, la organización subrayó que la paz duradera depende del respeto pleno e incondicional a los derechos históricos del pueblo palestino y de la finalización de toda forma de ocupación.

El ALBA-TCP reiteró su condena a los ataques en la Franja de Gaza, calificándolos como crímenes graves contra la humanidad. Asimismo, destacó la necesidad de que los responsables respondan ante la justicia, ya que ningún proceso de paz puede sostenerse sobre la impunidad o la negación del derecho a la autodeterminación.

En el documento, la Alianza reconoció la importancia de la movilización internacional, así como el papel de los Estados árabes y de los pueblos del Sur, que han respaldado la causa palestina de manera constante y perseverante.

Finalmente, el ALBA-TCP instó a la comunidad internacional a reforzar los esfuerzos diplomáticos y políticos para asegurar al pueblo palestino el derecho a un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras previas a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital.

T/CO