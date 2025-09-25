ALBA-TCP ratifica la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz

En el XXVI Consejo Político de la ALBA-TCP, celebrado en Nueva York, los países miembros reafirmaron la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, bajo un firme compromiso con la soberanía, la independencia y la solidaridad regional.

Durante el encuentro, los cancilleres destacaron la inspiración en los pueblos originarios, los líderes revolucionarios como Bolívar, Martí y Sandino, y el legado vivo de Hugo Chávez y Fidel Castro como faros de dignidad y resistencia.

Se anunció la conformación de una misión especial que defenderá la proclama ante amenazas externas, especialmente el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe.

El comunicado rechazó de manera categórica la presencia de destructores, cruceros lanzamisiles y submarinos en la región como una violación a los compromisos de desmilitarización y la normativa de paz aprobada en Cumbres anteriores, así como al Tratado de Tlatelolco.

Con esta reafirmación, los países del ALBA-TCP refuerzan su postura de mantener la zona libre de intervenciones y actos militares agresivos, y llaman a redoblar esfuerzos multilaterales para preservar la estabilidad y seguridad en América Latina y el Caribe.

T/CO