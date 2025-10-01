ALBA-TCP rechaza sanciones europeas contra Nicaragua

Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresaron su firme rechazo ante la decisión del Consejo de la Unión Europea de prolongar por un año las medidas coercitivas unilaterales contra altos funcionarios e instituciones del Estado nicaragüense, lo que fue califican, como una acción ilegal y arbitraria, además de denunciar su impacto directo sobre el bienestar del pueblo de Nicaragua.

“Frente a esta nueva agresión, el ALBA-TCP reafirma que Nicaragua no está sola y exige a la Unión Europea levantar dichas medidas injerencistas, que causan graves daños al bienestar del pueblo nicaragüense”, indica en comunicado difundido por el secretario general Rander Peña a través de su canal oficial en Telegram. El comunicado también señala que estas sanciones vulneran el derecho de los pueblos a construir modelos propios de justicia social, sin presiones externas.

La organización reitera su respaldo al Gobierno de Nicaragua, encabezado por el Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, así como a los funcionarios afectados por las restricciones. “Estas sanciones, expresión anacrónica de colonialismo y supremacismo, se suman al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y forman parte de una agenda intervencionista que busca criminalizar y aislar a los gobiernos soberanos de Nuestra América”, indica el documento.

Desde el ALBA-TCP afirman que la decisión de la Unión Europea representa una ofensa a la dignidad del pueblo nicaragüense, que preserva el legado del general Augusto C. Sandino. En ese contexto, el bloque ratifica su respaldo absoluto a Nicaragua y denuncia el trasfondo político de las sanciones, orientadas a socavar la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños.

“Unidos en hermandad, los pueblos y gobiernos de nuestra Alianza continuaremos defendiendo la autodeterminación, la paz y la integración latinoamericana y caribeña, convencidos de que ningún poder imperial podrá doblegar el espíritu que nos une en la lucha por la verdadera independencia”, concluye el comunicado oficial.

T/VTV