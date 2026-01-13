ALBA-TCP respalda a Cuba en la defensa de su soberanía e independencia

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), emitió un comunicado este martes 13 de enero, en el que expresa su más firme respaldo al pueblo y al Gobierno de Cuba en la justa defensa de su soberanía e independencia, sustentada en el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación y a establecer relaciones de amistad y cooperación con todos los gobiernos y pueblos del mundo, en un marco de respeto mutuo, igualdad soberana y apego al Derecho Internacional.

Así lo destaca el escrito compartido por Rander Peña, secretario ejecutivo de este bloque, desde sus redes sociales. Además, reafirma que la Carta de las Naciones Unidas constituye el fundamento esencial de la convivencia pacífica «al consagrar principios universales como la igualdad soberana de los Estados».

Igualmente, la misiva hace referencia a la no injerencia en los asuntos internos, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de cualquier Estado. Al igual que la solución pacífica de las controversias el derecho inalienable de cada pueblo a decidir su propio proyecto político, económico y social.

«La Alianza reconoce y valora la trayectoria histórica de la política exterior cubana, construida desde una doctrina de independencia, dignidad nacional y profundo compromiso con el multilateralismo. A lo largo de su historia, Cuba ha demostrado una vocación permanente por la cooperación internacional, la solidaridad entre los pueblos y el respeto», recalca la comunicación.

A continuación en comunicado íntegro:

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresa su más firme respaldo y acompañamiento al pueblo y al Gobierno de la hermana República de Cuba, a su Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la justa defensa de su soberanía e independencia, sustentada en el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación y a establecer relaciones de amistad y cooperación con todos los gobiernos y pueblos del mundo, en un marco de respeto mutuo, igualdad soberana y apego al Derecho Internacional.

El ALBA reafirma que la Carta de las Naciones Unidas constituye el fundamento esencial de la convivencia pacífica entre los Estados, al consagrar principios universales como la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de cualquier Estado, la solución pacífica de las controversias y el derecho inalienable de cada pueblo a decidir su propio proyecto político, económico y social.

La Alianza reconoce y valora la trayectoria histórica de la política exterior cubana, construida desde una doctrina de independencia, dignidad nacional y profundo compromiso con el multilateralismo. A lo largo de su historia, Cuba ha demostrado una vocación permanente por la cooperación internacional, la solidaridad entre los pueblos y el respeto a las normas del Derecho Internacional, contribuyendo de manera sostenida al entendimiento, la paz y el bienestar colectivo, especialmente en favor de los países del Sur Global.

El ALBA exhorta a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a mantener su respaldo decidido y solidario con la República de Cuba, en coherencia con las resoluciones adoptadas de forma reiterada y mayoritaria por la Asamblea General de las Naciones Unidas que demandan el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra ese país, y a contribuir de manera responsable a la paz, la estabilidad y la cooperación en América Latina y el Caribe.

Caracas, 13 de enero de 2026

T/CO