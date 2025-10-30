ALBA-TCP respalda votación en la ONU contra bloqueo imperial en Cuba

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresó su respaldo a la República de Cuba tras la votación obtenida en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unida contra el ilegal y criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos sobre esta nación.

A través de un comunicado, expresaron que, una vez más, la inmensa mayoría de la comunidad internacional alzó la voz para repudiar “la desmedida, supremacista, improcedente e imperialista posición de los gobiernos estadounidense contra Cuba durante más de seis décadas”.

Asimismo, manifestaron que el bloqueo ilegal ha causado profundas pérdidas superiores a cinco mil millones de dólares al año, sufrimientos enormes provocados en salud, educación, acceso a energía, alimentos, y, en general, al bienestar del pueblo cubano y su economía.

“El pueblo cubano digno ha sabido crecerse en las dificultades, convencido de que la verdad lo asiste y de que doblegarse ante la crueldad de Washington no es una opción”, reseña el texto.

Finalmente, reiteraron que seguirán «exigiendo el fin inmediato al ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, así como su exclusión de la arbitraria y unilateral lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo», así como también exigirán el respeto al derecho de que todos los pueblos del mundo a vivir sin sanciones ni amenazas.

F/VTV