ALBA-TCP y movimientos sociales internacionales respaldan a Venezuela frente a amenazas de EEUU

El secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Rander Peña, sostuvo este martes un encuentro virtual con 534 líderes de 68 países para reafirmar la solidaridad con Venezuela ante las acciones y amenazas de Estados Unidos.

Durante la reunión, se condenó el secuestro de 66 niños venezolanos por autoridades estadounidenses y se rechazaron los intentos de Washington de socavar la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Peña calificó como “una aberración jurídica y política” la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por la captura del presidente Nicolás Maduro.

Los participantes también denunciaron intentos de infiltración en movimientos sociales a través de ONG y coincidieron en que la cooperación internacional seguirá defendiendo la soberanía, la paz y la justicia social.

T/CO