Alcalde Antonio Galíndez inicia plan de recuperación de vialidad en Guarenas

El alcalde del municipio Plaza, Antonio Galíndez dio inicio al plan de recuperación de la vialidad de la ciudad, el cual atenderá todos los sectores, cumpliendo con el compromiso adquirido con el pueblo.

El alcalde inspeccionó las labores que inicialmente atendieron el sector Valle Verde, parte del casco central de Guarenas, el sector El Samán en Trapichito y la avenida principal de 27 de Febrero.

Se trata de un plan con equipo liviano, que permitirá colocar unas 600 toneladas de asfalto de manera progresiva todos los días, para atender las vías principales del municipio Plaza, para luego ir comunidad adentro.

“Estamos iniciando el plan de atención a la movilidad en nuestra ciudad, están llegando los camiones de asfalto, gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro y el gobernador Elio Serrano, para recuperar cada espacio de Guarenas” cumpliendo un cronograma, dijo Galíndez.

Por su parte, Juan Estelia, director de la Corporación de Servicios del estado Miranda, dijo que también es parte de un plan nacional que se desarrolla junto al poder comunal. Destacó la articulación de las tres líneas de gobierno y precisó que será el mecanismo para garantizar que en Guarenas sean atendidos todos los servicios.

Asimismo, resaltó la participación del poder popular para el avance de los planes que inicia la gestión del alcalde Galíndez en Guarenas, en alianza con las comunas y las Salas de Gobierno.