Alcalde de Nueva York calificó de violación del derecho federal e internacional la agresión de Trump contra Venezuela

El alcalde de Nueva York de Estados Unidos, Zohran Mamdani, calificó como un «acto de guerra» la agresión que la Administración de Donald Trump contra Venezuela la madrugada de este sábado.

«Atacar unilateralmente a una nación soberana es una violación del derecho federal e internacional», escribió Mamdani en sus redes sociales.

Enfatizó que la flagrante búsqueda de un cambio de régimen no solo afecta a quienes residen en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, entre ellos a decenas de miles de venezolanos «que consideran esta ciudad su hogar».

T/REDACCIÓN MAZO