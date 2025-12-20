Alcalde Farith Fraija inaugura el moderno «Terminal Independencia» para reordenar el transporte en Los Teques 

En un esfuerzo continuo por consolidar a Guaicaipuro como una Ciudad Capital , el alcalde Farith Fraija inauguró oficialmente el nuevo Terminal Independencia.

Esta obra estratégica, ubicada en la avenida Independencia (adyacente a la Redoma de La Matica) de Los Teques, representa una solución integral para la movilidad urbana y el reordenamiento del comercio en la zona.

El proyecto contempló la intervención total de 800,51 metros cuadrados, transformando un espacio que anteriormente era ocupado por el comercio informal en una infraestructura moderna, segura y funcional para los habitantes de Los Teques.

Durante el acto de entrega, Fraija destacó que esta obra no solo mejora el tránsito, sino que dignifica la vida de los ciudadanos. “Estamos avanzando con paso firme en la construcción y consolidación de políticas públicas que nos conduzcan a la ciudad que todos merecemos. Con la inauguración del Terminal Independencia, estamos brindando una infraestructura de primera para nuestras rutas urbanas, eliminando el caos vehicular y ofreciendo espacios dignos tanto para los transportistas como para los usuarios y pequeños comerciantes que ahora hacen vida aquí de forma organizada en nueve kioskos dispuestos dentro del área”.

Fraija enfatizó que el terminal está diseñado bajo un concepto de accesibilidad universal, permitiendo que personas con movilidad reducida puedan transitar sin barreras gracias a la rehabilitación de la pasarela y la eliminación de escaleras.

«Esta es una obra hecha con amor y eficiencia para nuestra gente. Seguimos trabajando para que Guaicaipuro sea ejemplo de gestión y modernidad «, concluyó el alcalde Fraija.

Detalles Técnicos de la Obra

La ejecución del proyecto incluyó una serie de mejoras estructurales y de servicios que garantizan su operatividad las 24 horas:

• Infraestructura de Transporte: Construcción de la Parada «Independencia I» con capacidad para cinco unidades de autobús simultáneas, además de la adecuación de espacios específicos para líneas de mototaxis.

• Comercio y Servicios: Edificación de nueve locales comerciales y un módulo de baños públicos modernos con cambiadores para bebés.

• Seguridad: Instalación de un sistema integral de cinco cámaras de seguridad y dos botones de emergencia conectados a SOS Guaicaipuro.

• Vialidad y Ornato: Colocación de 150 toneladas de asfalto, demarcación vial, sistema de alumbrado LED de última generación y la construcción de tres grandes jardineras.

• Sustentabilidad: Instalación de un tanque de agua con capacidad de 22.000 litros para garantizar el servicio en las instalaciones.

La obra también incluyó la rehabilitación de la pasarela del sector, con la inclusión de casi 90 metros de rampas de acceso y nueva iluminación, asegurando un paso seguro para los peatones que conectan con la zona de la Redoma de La Matica.

T y F/ Prensa Farith Fraija