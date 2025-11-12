Alcaldesa Carmen Meléndez: “Cada día nos estamos preparando más para defender la Patria”

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, destacó este miércoles la creciente organización del Poder Popular durante la conformación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), iniciativa promovida por el Gobierno Bolivariano para fortalecer la defensa nacional y el desarrollo de las comunidades.

Meléndez subrayó que la participación ciudadana en la estructura de los CBBI refleja el compromiso del pueblo caraqueño con la soberanía y la estabilidad del país. “Cada día nos estamos preparando más. En esta calle hay 82 participantes, 82 boletas. Allí están los nueve integrantes del CBBI, como lo ha ordenado el presidente Nicolás Maduro”, expresó.

La mandataria municipal resaltó que estos comités, integrados por equipos de base, promueven el trabajo colectivo sin jerarquías individuales. “Estoy segura de que no hay jefe ni jefa; habrá un equipo de nueve personas que han sido escogidas para seguir trabajando por la recuperación de La Pastora y la defensa integral de nuestro territorio”, añadió.

Durante la actividad, Meléndez celebró el ejercicio de soberanía popular que caracteriza este proceso de reorganización, enmarcado en la estrategia de unión cívico-militar para la protección de la nación.

Finalmente, la alcaldesa explicó que los CBBI tienen como propósito consolidar el avance social, el desarrollo local y la seguridad integral de las comunidades, reforzando la articulación entre las bases del Poder Popular y las instituciones del Estado.

