Alcaldesa de Caracas activó plan de desarrollo integral en el corredor vial Caracas-La Guaira

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció la activación del Plan de Desarrollo Integral en el Corredor Vial Caracas-La Guaira, el cual está conformado por 15 comunas de la capital y 3 de la entidad costera.

Según reseñó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Meléndez destacó que la implementación de este plan tiene como objetivo fortalecer la articulación económica y social de las comunidades situadas a lo largo del corredor vial, en beneficio de sus habitantes.

“Estamos en despliegue permanente, como parte del Plan de Desarrollo Integral del Corredor Pueblos Caribes, en la vía Caracas-La Guaira. Le cumpliremos a nuestro Jefe de Estado en el menor tiempo posible”, afirmó Meléndez.

En ese sentido, destacó que el territorio, considerado la puerta de entrada del país, se transformará de acuerdo con el esquema de las 7 Transformaciones (7T), para garantizar su autosostenibilidad.

Por su parte, el jefe del Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, destacó que este corredor se convertirá en un plan piloto y vitrina para una nueva forma de gobernanza, basada en la consulta popular y la construcción de programas productivos, ecológicos y económicos.

“Aquí nace una nueva forma de gobierno, participativo y protagónico, que complementa los niveles nacional, estadal, municipal y popular. El presidente (Nicolás Maduro) está poniendo la confianza en todos nosotros para demostrar que es posible gobernar bajo bloqueo y sanciones”, expresó Fernández.

Agregó que está prevista la instalación de centros de beneficio y de acopio, junto con obras de servicio que acompañen el desarrollo integral del corredor.

Con esta activación, explicó Fernández, el Gobierno reafirma su compromiso de avanzar hacia un modelo de gestión sostenible, con el protagonismo del poder popular y el acompañamiento de los entes nacionales y locales.

REDACCIÓN MAZO